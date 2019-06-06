06.06.2019 13:09
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Trafik denetiminde sürücülere çikolata ikramı

Trafik denetiminde sürücülere çikolata ikramı

Bolu'nun Gerede ilçesinde jandarma ekiplerince, yapılan trafik denetimlerinde tatilcilere çikolata ikram edildi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde jandarma ekiplerince, yapılan trafik denetimlerinde tatilcilere çikolata ikram edildi.
Jandarma trafik ekipleri ilçenin giriş ve çıkışları ile Ankara ve Karabük yollarında bayram süresince trafik denetimlerine devam ediyor.
Durdurdukları araçların sürücülerine dikkatli seyretmeleri uyarısında bulunan ekipler, ayrıca araçlardaki çocuklara da kırmızı düdük ile sürücü seyahat karnesi veriyor.
Araçlarda bulunan vatandaşların bayramlarını da kutlayan ekipler, sürücüler ile yolculara şeker ve çikolata ikram ediyor.
Kaynak: AA
Ankara, Gerede, Bolu, Jandarma, Güncel