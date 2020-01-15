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Trafik Eğitim Parkı'nda binlerce öğrenci trafik eğitimi gördü

Ümraniye Belediyesi tarafından kurulduğu günden bu yana öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi veren Trafik Eğitim Parkı, bu eğitim-öğretim döneminde de yine yoğun bir dönem geçirdi.

15.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:21Trafik Eğitim Parkı'nda binlerce öğrenci trafik eğitimi gördü
Belediyesi tarafından kurulduğu günden bu yana öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi veren Trafik Eğitim Parkı, bu eğitim-öğretim döneminde de yine yoğun bir dönem geçirdi.

Ümraniye'de bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğrenim gören binlerce öğrenci, trafik parkında eğitim gördü.

Ümraniye Belediyesi tarafından kurulduğu günden bu yana uygulamalı trafik eğitimlerini sürdüren Trafik Eğitim Parkı, bu eğitim-öğretim döneminde de binlerce öğrenciye hizmet verdi. Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim-öğretim yılının ilk yarısında 2 bin 733 öğrenci uygulamalı trafik eğitimi aldı. Trafik Eğitim Parkı Ümraniye'de bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilkokullarda öğrenim gören dördüncü sınıf öğrencilerine hizmet veriyor. Okulların randevu talebi ile Ümraniye Belediyesi'ne bağlı araçlar tarafından alınan öğrenciler, Trafik Eğitim Parkı'na getirilerek burada uygulamalı trafik eğitimi görüyor. Öğrenciler önce sınıflarda trafikle ilgili teorik bilgi alıyor. Öğrenciler daha sonra Trafik Eğitim Parkı'nın içerisinde akülü araçları kullanarak teoride öğrendiklerini uygulamalı olarak hayata geçiriyor.

Trafik Eğitim Parkı'ndaki eğitimler hakkında bilgi veren birim sorumlusu Fatma Arslan, "Burada Ümraniye'de bulunan Milli Eğitim'e bağlı okullarımızın dördüncü sınıflarına her gün iki sınıf şeklinde eğitim veriyoruz. Sabah bir grubumuz, öğleden sonra ise bir grubumuz var. Randevu sistemi ile okullara randevu veriyoruz. Bu randevu oluşturulduktan sonra belediyemiz tarafından servis gönderiliyor ve servisle çocuklarımız buraya geliyor. Burada içeride önce teorik eğitimimiz var. Çocuklara bu eğitimde trafik kurallarını anlatıyoruz. Karşıdan karşıya nereden ve nasıl geçmemiz gerekiyor, emniyet kemerinin önemini, bisiklet kullanırken dikkat etmemiz gereken hususları anlatıyoruz. Daha sonra görüntülü sunumumuz oluyor çocuklara. Oradan alıp sahaya çıkarıyoruz. Burada gruplar halinde uygulamalı olarak eğitim veriyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Ümraniye, Güncel

Kaynak: İHA

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