Trafik ekipleri kazaların önüne geçmek için denetimlerini arttırdı

Samsun
'da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bayramın son gününde de kazalarının önüne geçebilmek için denetimlerini arttırdı. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Bölge Trafik Şube Müdürlüğü
ekipleri, Samsun Ankara
karayolu, Samsun Ordu
karayolu ve Samsun Sinop
karayolu üzerinde trafik kazalarının önüne geçebilmek için denetimlerini arttırdı. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri hız sınırını aşan araç sürücülerine ceza uygularken, uzun yoldan gelen sürücülerinde kısa bir sürede olsa araçlarından inip dinlenmelerini sağladı. Trafik polisleri sürücülere de "bizim için değerlisiniz" diye trafik kullarına uyup daha dikkatli gitmeleri konusunda da uyardı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Samsun Emniyet Müdürlüğü
, Trafik Şube Müdürlüğü
, Samsun
, 3. Sayfa