Trafik Ekipleri Kış Lastiği Denetimlerine Başladı

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:07



10 Aralık 2018 Pazartesi 13:07

Niğde'de polis ekipleri tarafından kış lastiği uygulaması yapıldı. 1 Aralık tarihi itibariyle başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle ticari ve ağır vasıta araçlarda kış lastiği denetimi yapıldı. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, polis noktalarında durdurulan araçların kış lastiklerinde ölçüm gerçekleştirdi. Yapılan ölçümlerde araç sahiplerinin kış lastiklerinin uygun olduğu görüldü. Kış lastiği uygulamasının 5 gün süreceği, kurallara uygun olmayan araçlara ise 625 lira para cezası kesileceği belirtildi.Emniyet yetkilileri: "Kış mevsiminde trafik ortamında güvenliğin sağlanması ve mağduriyet yaşanmaması için yük ce yolcu taşımacılığı yapanların mutlaka eksiklerini gidererek kış lastiği kullanmalarını, ayrıca diğer araç sürücülerinin ise kış lastiği kullanmak isteyenlerin kendi can güvenlikleri açısından uygun olmakla beraber, vatandaşlarımızdan kış lastiği kullanmaları ve taşıtlarında bulundurmaları zorunlu olan avandanlıklarını tamamlamaları gerekmektedir" uyarısında bulundu. - NİĞDE