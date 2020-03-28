Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Trafik ekipleri, otobüsleri ve özel araçları denetledi

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda Ankara girişlerinde şehirler arası otobüsler ve özel araçlar denetlendi.

28.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:07
Trafik ekipleri, otobüsleri ve özel araçları denetledi
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda Ankara girişlerinde şehirler arası otobüsler ve özel araçlar denetlendi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirlerin ardından İçişleri Bakanlığınca yayınlanan şehirler arası otobüsle yolcu taşımacılığına ilişkin genelge doğrultusunda trafik polis ve jandarma ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı.
Bu kapsamda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre illerden Ankara'ya giriş yapılan 5 noktada öğle saatinden itibaren denetim yapmaya başladı.
Denetimlerde, şehirler arası otobüsler ve özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülerek kontrol edildi.
Emniyet ve jandarma personeli, kontroller sırasında vatandaşlara koronavirüse karşı evde kalmaları yönünde uyarılarda bulundu.
Şehirler arası otobüslerde seyahat izin belgesine bakılacak
Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Levent Gür, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün 17.00'den sonra şehirler arası otobüslerde valiliklerden alınacak "şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi" ile seyahat edilebileceğini söyledi.
Ankara'ya girişte polis ve jandarma ekiplerince oluşturulan yol kontrol noktalarında araçlara yönelik denetimler yaptıklarını belirten Gür, "Kendi özel araçlarıyla seyahat eden sürücülerin nereden gelip nereye gittiklerini soruyoruz. Ayrıca araçtaki vatandaşların ateşlerini ölçüyoruz. Herhangi bir belirti olup olmadığına ilişkin kontrolleri yapıyoruz. Herhangi bir rahatsızlığı bulunan ya da ateşi olanların karantina altına alınması amacıyla 122 Acil Sağlık unsurlarıyla hastaneye sevklerini sağlıyoruz." diye konuştu.
Gür, koronavirüsün vatandaşların seyahat etmeleriyle de yayılabileceğine işaret ederek bunun önlenmesi amacıyla bu tür denetimlere devam edileceğini ifade etti.
"Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın"
Ankara girişinde 5 ayrı noktada yol kontrolü yapıldığını belirten Gür, şu ana kadar koronavirüs belirtisi taşıyan bir kişiye rastlanmadığını söyledi.
Gür, vatandaşlara "Zorunlu olmadıkça evinizden çıkmayın" çağrısında bulundu.
Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yılmaz Kırgel ise vatandaşların sağlığı için yol kontrol noktalarında denetimler yaptıklarını bildirdi.
Otobüslerde "şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi" kontrolü yaptıklarını ifade eden Kırgel, 24 saat esasına göre denetimlerin sürdüğünü söyledi.
Kırgel de vatandaşlardan evlerinde kalmalarını istedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Trafik ekipleri, otobüsleri ve özel araçları denetledi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti Haberler
Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı Haberler
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı
Sokağa çıkma yasağı yüzünden 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi Haberler
Sokağa çıkma yasağı yüzünden 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi
ABD ve İngiltere’de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü Haberler
ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü
İsrail basını: Merkel, Netanyahu’nun virüs yardımı isteğini reddetti Haberler
İsrail basını: Merkel, Netanyahu'nun virüs yardımı isteğini reddetti
Jandarmayı ’kavga var’ ihbarı ile çağırıp sürpriz yaptılar Haberler
Jandarmayı 'kavga var' ihbarı ile çağırıp sürpriz yaptılar
4 Fransız’dan biri koronavirüsün doğal olduğuna inanmıyor Haberler
4 Fransız'dan biri koronavirüsün doğal olduğuna inanmıyor
Koronavirüse yakalanan NTV muhabiri hastanede karantinaya alındı Haberler
Koronavirüse yakalanan NTV muhabiri hastanede karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:42: Bakan Çavuşoğlu, İskeçe seçilmiş müftüsü Mete ile telefonda görüştü - Haber 17:42: ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 1711'e yükseldi - Haber 17:41: İzmir'de cadde üzerine ücretsiz el dezenfektanı koydular - Haber 17:41: Şehirlerarası otobüs seferleri valilik iznine bağlandı - Haber 17:41: Karabük'te tedbirler arttı, kente giriş çıkışlar kayıt altına alınmaya başlandı - Haber 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı - Haberler 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber 17:10: Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı - Haber 16:25: Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı - Haber 16:25: Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 15:53: Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu - Magazin 14:30: İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı - Haber