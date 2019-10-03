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Trafik ekipleri sıkı denetimde

Trafik ekipleri sıkı denetimde Sürücüler tek tek sorgulandı kusurlu bulunanlara cezai işlem uygulandıDÜZCE– Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipleri D/100 karayolu Gölyaka sapağı mevkiinde trafik denetimi yaptı.

03.10.2019 15:41
Trafik ekipleri sıkı denetimde
Sürücüler tek tek sorgulandı kusurlu bulunanlara cezai işlem uygulandı
DÜZCE– Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipleri D/100 karayolu Gölyaka sapağı mevkiinde trafik denetimi yaptı. Denetimde kusurlu bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Düzce D-100 karayolunda trafik kazalarının önüne geçmek isteyen bölge trafik ekiplerinin uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. Anadolu ile Avrupa arasında en önemli geçiş güzergahı olan Düzce'de trafik ekipleri karayolunda kuş uçurtmuyor. Ekipler, D-100 karayolu Gölyaka sapağı mevkiinde kurdukları uygulama noktasında araçları tek tek durdurarak, araçların ve sürücülerin evraklarını kontrol ediyor. Trafik ekipleri kural ihlali yapan sürücülere ceza tatbik ediyor.
Trafik ekipleri sıkı denetimde

Gölyaka, Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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