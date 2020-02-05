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Trafik ekiplerinden okul servis şoförlerine seminer

Mardin'in Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığınca koordineli olarak ilçede faaliyet gösteren okul servis sürücülerine eğitim verildi.

05.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:09Trafik ekiplerinden okul servis şoförlerine seminer
Mardin'in Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve İlçe Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığınca koordineli olarak ilçede faaliyet gösteren okul servis sürücülerine eğitim verildi.

2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması üzerine polis ve jandarma trafik ekipleri servis şoförleri konusunda çalışmalarına hız verdi. Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen eğitim programı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığınca koordineli olarak verildi. 'İyi Dersler Şoför Amca' adıyla yapılan eğitim programında, okul servis araçları yönetmenliği ve okul servis araçlarında taşımacının şartları ve yükümlülükleri ile uyulması gereken kurallar anlatıldı.

Okul servis araçlarının, servis olduğunu gösteren okul levhası, araç resmi evrakları ve çocukların güvenliği için sabit cam veya güvenlikli cam kullanılmasının önemine değinen trafik ekipleri, okul servis araçlarının trafik kurallarına uymasının önemine değindi. Eğitim öğretimin birinci yarısında polis ve jandarma trafik ekiplerinin sıkı bir denetim yaptığı hatırlatılan eğitimde, aynı denetimlerin yıl sonuna kadar süreceği vurgulandı.

Eğitim sonunda polis ve jandarma trafik ekipleri, okul servis şoförlerinin sorularına cevap verdi. - MARDİN

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Güncel

Kaynak: İHA

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