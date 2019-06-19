19.06.2019 15:45
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Trafik ekiplerinden yaya güvenliği eğitimi

Trafik ekiplerinden yaya güvenliği eğitimi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline trafikte yaya güvenliği eğitimi verildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline trafikte yaya güvenliği eğitimi verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü salonunda polis memuru Sadullah İnan tarafından kurum şoförlerine eğitim verildi. Eğitimde yaya önceliği ve trafik kurallarıyla ilgili verilen eğitimi değerlendiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, bu tür eğitimlerin önemine dikkat çekti.

Çelik, "Bu tür seminerlerin büyük faydaları var. Göreve geldiğim günden bu yana sürekli çeşitli seminerler düzenleyerek mesai arkadaşlarıma sürekli katkı sağlamaya çalıştık. Bugün bu seminer şoförlerimize verildi. Eğitimi veren Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü'ne ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

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