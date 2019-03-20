Trafik Ekiplerinin Yeni Kıyafetleri Tanıtıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM
) tanıtılan yeni trafik polisi kıyafetleri Aksaray
'da görev yapan trafik ekipleri tarafından kullanılmaya başlandı.
Yeni kıyafetleri Aksaray
İl Emniyet Müdürlüğü
bahçesinde inceleyen Aksaray
Valisi Ali Mantı
, Emniyet Müdürü Ali Karabağ
'dan bilgi aldı.
Vali Mantı, güvenlik güçlerinin çağın şartlarına uygun şekilde giyindiklerini belirterek yeni elbiselerin güvenlik açısından son derce güzel dizayn edilmiş elbiseler olduğunu söyledi.
Vali Mantı, "Özellikle son yıllarda polislerimiz gerek teçhizat, gerekse giyim kuşam yönünde yeniçağın şartlarına uygun bir şekilde giyiniyorlar. Yeni elbiselerimizde gerek fosfor açısından, gerek güvenlik açısından son derece güzel dizayn edilmiş. Böylelikle polislerimiz, kamu güvenliğini ve kamu düzenini sağlamak açısından daha belirgin hale gelecek.
Her konuda olduğu gibi polisimiz gerek davranışıyla, gerek giyim ve kuşamıyla kamu güvenini, kamu düzenini sağlama açısından son yıllarda çok hızlı ataklar yapmıştır. Bu elbiselerimizin de gerek renkleri, gerek duruşu son derece güzel. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Güncel
Kaynak: AA