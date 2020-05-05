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Trafik Haftasında broşür dağıtarak vatandaşlara 'evde kalın' dediler

Trafik Haftasında broşür dağıtarak vatandaşlara 'evde kalın' dedilerAĞRI'da trafki polisleri trafik haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara broşür dağıtarak evde kalmaları konusunda uyardı.

05.05.2020 16:51 | Son Güncelleme: 05.05.2020 23:06
Trafik Haftasında broşür dağıtarak vatandaşlara 'evde kalın' dediler
AĞRI'da trafki polisleri trafik haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara broşür dağıtarak evde kalmaları konusunda uyardı. Ağrı Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında kentin işlek caddeleri ve kontrol noktalarında vatandaşlara koronavirüs tedbirleri konusunda broşür dağıttı. Polis maskotu Kanka'nın da katıldığı etkinlikte vatandaşlara evde kalmaları konusunda çağrılar yapan trafik ekipleri, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi. Bölge Trafik Şube Müdür Yardımcısı Erhan Karakoca, "Bu hafta trafik haftası kapsamında 'Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklında, Her Yıl Daha İyiye' sloganı ile vatandaşlarımıza bilgi verici ifadelerde bulunuyoruz. Vatandaşları trafikte kurallara uymalarını, emniyet kemeri takmamızı ve aynı zamanda Türkiye'nin geçmiş olduğu koşullardan dolayı evde kalmalarını zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyarıları yapıyoruz. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençlerimizi korumak amaçlı evlerine gitmeleri konusunda gerekli uyarıları yapıyoruz. Trafik haftamız kutlu olsun" dedi. Trafik Haftasında broşür dağıtarak vatandaşlara ’evde kalın’ dediler

Kaynak: DHA

Etiketler: Ağrı Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Trafik Haftası, Güncel, Haber

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