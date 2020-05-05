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Trafik haftasında evde kalan çocuklar unutulmadı

Trafik haftasında evde kalan çocuklar unutulmadıTEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trafik Haftası etkinliklerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocukları evlerinde ziyaret ederek, trafikle ilgili bilgilendirici broşürler ile hediyeler dağıttı.

05.05.2020 13:18 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:25
Trafik haftasında evde kalan çocuklar unutulmadı
TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trafik Haftası etkinliklerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocukları evlerinde ziyaret ederek, trafikle ilgili bilgilendirici broşürler ile hediyeler dağıttı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 4-10 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan çocukları unutmadı. Önceki yıllarda çocuklarla yollarda uygulamalı eğitim yapan polis ekipleri, koronavirüs nedeniyle bu yıl çocukları evlerinde ziyaret ederek, trafikle ilgili bilgilendirici broşürler ile hediyeler dağıttı. Çocuklarla sohbet eden polis ekipleri, trafikle ilgili sorular da sordu.
Evlerinde ziyaret edilmekten mutlu olduklarını dile getiren çocuklar, broşürler ve hediyeler için polislere teşekkür etti. Trafik haftasında evde kalan çocuklar unutulmadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Trafik Haftası, Tekirdağ, Polis, Güncel, Haber

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