Trafik Havadan Denetlendi

İzmir
'de trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan eylem planı kapsamında helikopterle denetim gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik sorumluluk sahası içerisinde 14.00-16.00 saatleri arasında Kemalpaşa
, Torbalı
ve Bayındır
ilçelerinde helikopter ile denetim yapıldı.
Denetimler sırasında, kural ihlali yaptığı tespit edilen araçlar bölgedeki ekiplere bildirilerek sürücülere idari para cezası kesildi.
Helikopterle denetimlerin trafik yoğunluğunun yaşandığı gün ve saat dilimlerinde devam edeceği belirtildi.
Torbalı, Kemalpaşa, İzmir, Güncel
Kaynak: AA