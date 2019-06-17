17.06.2019 12:46
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Trafik ihlalleri drone ve KGS kameralarına yansıdı

Trafik ihlalleri drone ve KGS kameralarına yansıdı

Yalova'da yapılan trafik ihlalleri drone ve kent güvenlik sistemi kameralarına yansıdı.

Yalova'da yapılan trafik ihlalleri drone ve kent güvenlik sistemi kameralarına yansıdı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğü yerden olduğu kadar havadan ve MOBESE kameraları ile de denetimlerini sürdürüyor. Drone ve kent güvenlik sistemi kameralarına yansıyan sürücü hataları basın mensupları ile paylaşıldı. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2019 yılında 2018 yılına oranla ölümlü trafik kazalarında ciddi bir düşüş yaşandı. Bunun devamını sağlamak için il merkezinde KGS ve drone ile denetimler gerçekleştiriyoruz. Buradan karar tutanağı düzenleyerek de cezai müeyyide uyguluyoruz. Sürücülerin bunu bilmesini de istiyoruz" denildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğü tarafından verilen bilgide 46 noktada 128 hareketli kamera ve drone ile yapılan denetimlerde 2018 yılında 23 bin 323 araca 4 milyon 939 bin 270 TL cezai işlem uygulandığı dile getirildi. - YALOVA
Kaynak: İHA
Yalova Emniyet Müdürlüğü, Yalova, Güncel

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