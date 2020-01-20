Haberler » Güncel » Trafik ışığının bulunmadığı kent merkezindeki kazalar KGYS kameralarına yansıdı - Haber

Trafik ışığının bulunmadığı kent merkezindeki kazalar KGYS kameralarına yansıdı

Sinop'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

20.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:40
'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.
Kayıtlarda ana yolda ilerleyen otomobilin yayaya çarpması, otomobilin denize düşmesi ve bisikletli çocuğun minibüse çarpması yer alıyor.
Kayıtların devamında otomobilin park halindeki otomobile çarpması ve başka bir kazada motosikletin devrilmesi dikkati çekiyor.
Kent merkezindeki trafik ışıkları 21 yıl önce ulaşımı aksattığı gerekçesiyle kaldırılmıştı.
Bu arada, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.
Trafik ışığının bulunmadığı kent merkezindeki kazalar KGYS kameralarına yansıdı

Sinop, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

21:17  İzmir'de trafik kazaları
21:15  3 katlı binada çıkan yangında 2 kişi yaralandı
21:14  Dünyada gençlerin yarısı 10 yıl içinde nükleer savaş çıkmasından endişeli
21:14  Kırıkkale'de 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
21:12  Kırıkkale'de 2 ayrı trafik kazası: 4 yaralı
20.01.2020 21:17:58