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Trafik ışıkları 'Evde kal' çağrısı ile yandı

Sivas'ta korona virüs tehlikesine karşı duyarlılığı arttırmak için trafik sinyalizasyon sistemiyle vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapıldı.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:51
Trafik ışıkları 'Evde kal' çağrısı ile yandı
Sivas 'ta korona virüs tehlikesine karşı duyarlılığı arttırmak için trafik sinyalizasyon sistemiyle vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapıldı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Korona virüse dikkat çekmek isteyen Sivas Belediyesi ekipleri, korona virüsle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla trafik ışıklarıyla "Evde kal" çağrısında bulundu. Vatandaşların dikkatini çeken çağrı vatandaşların ilgi odağı oldu. Sürücüler yazının dikkatini çektiğini ifade ederek, vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları gerektiğini söylediler. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Sivas Belediyesi, Sivas, Güncel

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