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Trafik ışıklarına Korona virüs ile mücadele kapsamında "Evde Kal" uyarısı koydular

Rize'nin Ardeşen ilçesinde trafik ışıklarında Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 'Evde Kal' uyarıları yerleştiriliyor.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:51
Trafik ışıklarına Korona virüs ile mücadele kapsamında
Rize 'nin Ardeşen ilçesinde trafik ışıklarında Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 'Evde Kal' uyarıları yerleştiriliyor.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde reklamcılıkla uğraşan Abdülhamit Eksilmez, yapılan uygulama çerçevesinde, araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşların trafik ışıklarına monte edilen "Evde Kal" yazılı uyarılar yerleştirme fikrini İlçe Kaymakamlığı'na sunduklarını ve bunun kabul gördüğünü söyledi. Eksilmez "Koronavirüsle mücadele için vatandaşlarımızı uyarmak ve dikkat çekmek için 'Evde Kal' yazılı stickerları Ardeşen ilçemizde tüm trafik ışıklarına monte ettik. Kırmızı ve sarı ışıklara bu yazıyı koyduk. Kırmızı ışıkta araç durduğu zaman trafik akışına göre araçtakiler rahat bir şekilde görebilecekler. Bu kapsamda hastalıkta mücadele için herkesi evde kalmaya davet ediyoruz" dedi. - RİZE

Kaynak: İHA

Etiketler: Ardeşen, Rize, Güncel

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