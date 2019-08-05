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Trafik ışıklarına yuva yapan kumruya şemsiyeli koruma

İzmir'in Beydağ ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki genç, trafik ışıklarının bulunduğu direğe yuva yapan kumruyu güneşten korumak için direğe şemsiye monte etti.

05.08.2019 13:19
Trafik ışıklarına yuva yapan kumruya şemsiyeli koruma
İzmir'in Beydağ ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki genç, trafik ışıklarının bulunduğu direğe yuva yapan kumruyu güneşten korumak için direğe şemsiye monte etti.
Kültür Caddesi'ndeki trafik ışıklarının bulunduğu direkteki şemsiye ve altındaki kumru yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor.
Güneşin yakıcı etkisinden kumruyu şemsiye ile korumaya alan Semih Uzunoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buzdolabı tamirhanesinde çalıştığını söyledi.
İşe gidip gelirken trafik ışıklarının bulunduğu direğe yuva yapan kumruyu gördüğünü anlatan Uzunoğlu, "Havalar bayağı sıcak ve direğe konan kumrunun da bu durumdan etkileneceğini düşündüm. Bunun üzerine satın aldığım şemsiyeyi direğe monte ettim. Her geçtiğimde şemsiyenin yerinde olup olmadığına bakıyorum." dedi.
Beydağ'da yaşayan Erhan Erteke da bunaltıcı sıcaklarda hayvanlara da sahip çıkılması gerektiğine işaret ederek, kumruyu şemsiye ile koruyan genci tebrik etti.

Şemsi Tebrizi, Beydağ, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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