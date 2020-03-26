Trafik ışıklarında "evde kal" çağrısı
Elazığ ve Diyarbakır'da trafik sinyalizasyon sistemine yeni tip koronavirüs (Kovid 19) tedbirleri kapsamında "evde kal" yazısı yerleştirildi.
26.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 26.03.2020 19:47
Elazığ ve Diyarbakır 'da trafik sinyalizasyon sistemine yeni tip koronavirüs (Kovid 19) tedbirleri kapsamında "evde kal" yazısı yerleştirildi.
Elazığ ve Diyarbakır'da da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında trafik sinyalizasyon sistemlerinde uygulama başlatıldı.
Uygulamada, vatandaşların salgından etkilenmemeleri için evde kalmalarının önemine dikkat çekmek amacıyla kırmızı ışığa "Evde kal" yazısı yerleştirildi.
Elazığ ve Diyarbakır'da da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında trafik sinyalizasyon sistemlerinde uygulama başlatıldı.
Uygulamada, vatandaşların salgından etkilenmemeleri için evde kalmalarının önemine dikkat çekmek amacıyla kırmızı ışığa "Evde kal" yazısı yerleştirildi.
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Kaynak: AA
Etiketler: Diyarbakır, Elazığ, Güncel