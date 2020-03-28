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Trafik ışıklarında 'Evde kal' çağrısı

Nevşehir Belediyesi, #EvdeKal kampanyasına destek olmak amacıyla yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi ve şehir merkezi sinyalizasyon sistemlerindeki trafik lambalarına 'Evde Kal' ve 'Eve git' yazarak vatandaşlara çağrıda bulundu.

28.03.2020 13:31 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:31
Trafik ışıklarında 'Evde kal' çağrısı
Nevşehir Belediyesi, #EvdeKal kampanyasına destek olmak amacıyla yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi ve şehir merkezi sinyalizasyon sistemlerindeki trafik lambalarına 'Evde Kal' ve 'Eve git' yazarak vatandaşlara çağrıda bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Nevşehir Belediyesi, salgınının yayılma riskine karşı vatandaşlara evde kalmaları konusunda çağrıda bulundu. Bu konuda vatandaşların farkındalıklarını artırmak amacıyla Nevşehir Belediyesi tarafından trafik sinyalizasyon sistemlerinde çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında şehrin farklı noktalarındaki trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa 'Evde kal', yeşil ışığa da 'Eve git' yazıları yerleştirildi.

Çalışmaların diğer sinyalize kavşaklarda da uygulanacağı belirtildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Nevşehir, Güncel

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