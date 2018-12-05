Trafik Işıklarındaki Kaza Anı Cep Telefonundan Yapılan Canlı Yayına Yansıdı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindetrafik ışıklarında iki aracın çarpıştığı kaza anı, o sırada cep telefonundan canlı yayın yapan bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜLER CEP TELEFONU CANLI YAYININA TAKILDI

Alınan bilgiye göre, Vali Konağı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kırmızı ışıkta duramayan bir araç, öndeki araca çarptı. Kaza anı, bu sırada sosyal medyada canlı yayın yapan bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kırmızı ışıkta duramayan aracın o sırada kayıtta olan telefonun bulunduğu aracı da teğet geçtiği görüldü. Olayda yaralanan olup olmadığına dair bir bilgi paylaşılmadı.