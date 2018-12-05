05 Aralık 2018, 18:25
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Trafik Işıklarındaki Kaza Anı Cep Telefonundan Yapılan Canlı Yayına Yansıdı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde trafik ışıklarında iki aracın çarpıştığı kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindetrafik ışıklarında iki aracın çarpıştığı kaza anı, o sırada cep telefonundan canlı yayın yapan bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜLER CEP TELEFONU CANLI YAYININA TAKILDI

Alınan bilgiye göre, Vali Konağı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kırmızı ışıkta duramayan bir araç, öndeki araca çarptı. Kaza anı, bu sırada sosyal medyada canlı yayın yapan bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kırmızı ışıkta duramayan aracın o sırada kayıtta olan telefonun bulunduğu aracı da teğet geçtiği görüldü. Olayda yaralanan olup olmadığına dair bir bilgi paylaşılmadı.

Süleymanpaşa,Tekirdağ
05 Aralık 2018 Çarşamba 18:25



YORUMLAR (4)
ERHAN: Kesin kadın sürücü :))
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TLG: bu da ehliyet sahibi
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İQ: 2 haber içiçe aslında. Kaza var tamam. Ama bu nasıl bir ahmaklık. Adam şöför koltuğunda ve telefonla canlı yayın yapıyor.!!
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MUZAFFER TUNÇBİLEKKOPTER: Allah Korusun yav
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