04.07.2019 18:28
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Trafik ışıklarının otomasyon panosunu çaldılar

Trafik ışıklarının otomasyon panosunu çaldılar

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Bursa-İzmir kara yolundaki trafik lambalarına ait otomasyon panosu çalındı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Bursa- İzmir kara yolundaki trafik lambalarına ait otomasyon panosu çalındı.
Alınan bilgiye göre, Bursa-İzmir kara yolu Bakırköy Mahallesi kavşağına 2017'de yerleştirilen trafik lambalarının otomasyon panosu, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı.
Hırsızlık olayının ardından daha önce ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının yaşandığı kavşaktaki trafik lambaları çalışmaz hale geldi.
Yetkililerin durumu fark etmesi üzerine harekete geçen Karacabey Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Bakırköy Mahallesi Muhtarı Kazım Önen, kavşağın turizm ve tarım sezonunun yaşandığı şu günlerde çok kritik konumda olduğunu söyledi.
Bu nedenle buradaki trafik akışının güvenli olmasının çok önemli olduğunu ifade eden Önen, şunları söyledi:
"Yaşanan bu hırsızlık olayı sonrası ışıkların yanmaması trafik açısından tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Ölümlü ya da maddi hasarlı kaza ve faciaların yaşanmaması adına başta Karayolları yetkilileri olmak üzere, ilgilileri göreve davet ediyorum. Bakırköy Mahallesi kavşağındaki trafik ışıklarının bir an önce yeniden çalışmasını istiyoruz."
Kaynak: AA
Karacabey, Bakırköy, İzmir, Bursa, Güncel

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