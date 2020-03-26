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Trafik ışıklarıyla 'evde kal' çağrısı yapılıyor

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi, trafik ışıklarına yazdıkları 'Evde kal' ve 'Eve git' yazılarıyla insanları evlerine yönlendiriyor.

26.03.2020 21:37 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:37
Trafik ışıklarıyla 'evde kal' çağrısı yapılıyor

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi, trafik ışıklarına yazdıkları 'Evde kal' ve 'Eve git' yazılarıyla insanları evlerine yönlendiriyor. Yaya geçitlerindeki sesli yönlendirmelerde ise, 'Sağlığınız için evde kalın' çağrısı yapılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekiplerince, şehir merkezindeki trafik ışıkları üzerinden vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yapılmaya başlandı. Trafik ışıklarının kırmızı olanlarına 'evde kal', yeşil olanlarına ise 'eve git' yazan ekipler, yaya geçitlerindeki sesli komutlara ise 'Sağlığınız için evde kalın' sesini yükledi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri de araç sürücülerinin yanlarına giderek, "Acil durum oluşmadıkça lütfen dışarı çıkmayın. Koronavirüs salgınını hep birlikte yeneceğiz, lütfen evde kalın." dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Güncel

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