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Trafik ışıklarıyla 'evde kal' uyarısı

Korona virüse karşı Kırklareli'de kırmızı ışıkta 'evde kal' uyarısı yapıldı.

26.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:26
Trafik ışıklarıyla 'evde kal' uyarısı
Korona virüse karşı Kırklareli 'de kırmızı ışıkta 'evde kal' uyarısı yapıldı. Kırmızı ışık yandığında 'Evde kal' uyarısı vatandaşlar tarafından da ilgi odağı oldu.

Korona virüs salgını dünyayı etkisi altına alırken, Türkiye 'de de salgına karşı sıkı önlemler sürüyor. Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, Kırklareli genelinde vatandaşların evde kalmaları konusunda trafik ışıkları ve dijital platformlara yansıtılan 'Evde kal' yazısı ile vatandaşlar uyarılıyor. Kırmızı ışık yerine 'Evde kal' uyarısı vatandaşlar tarafından da ilgi odağı oldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırklareli, Türkiye, Güncel

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