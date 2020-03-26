Trafik ışıklarıyla koronavirüse karşı 'Evde kal' çağrısı
Trafikte seyreden araçlar Trafik ışıklarındaki "evde kal" uyarısı Vatandaşlardan Muhammed Kemal Ballı ile röportaj ADIYAMAN - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede vatandaşların, mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları yönünde farkındalıklarını artırmak amacıyla bazı illerde trafik...
26.03.2020 20:03 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:05
Trafikte seyreden araçlar
Trafik ışıklarındaki "evde kal" uyarısı
Vatandaşlardan Muhammed Kemal Ballı ile röportaj ADIYAMAN - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede vatandaşların, mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları yönünde farkındalıklarını artırmak amacıyla bazı illerde trafik sinyalizasyon sistemleri kullanılıyor. Adıyaman 'da yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede vatandaşların, mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları yönünde farkındalıklarını artırmak amacıyla bazı illerdeki trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa "Evde kal" yazıları yerleştirildi.
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Kaynak: AA