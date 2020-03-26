Trafik ışıklarıyla koronavirüse karşı ’Evde kal’ çağrısı

Trafikte seyreden araçlar

Trafik ışıklarındaki "evde kal" uyarısı

Vatandaşlardan Muhammed Kemal Ballı ile röportaj ADIYAMAN - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede vatandaşların, mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları yönünde farkındalıklarını artırmak amacıyla bazı illerde trafik sinyalizasyon sistemleri kullanılıyor. Adıyaman 'da yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede vatandaşların, mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları yönünde farkındalıklarını artırmak amacıyla bazı illerdeki trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa "Evde kal" yazıları yerleştirildi.

Kaynak: AA