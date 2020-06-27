Trafik ışıklarıyla koronavirüse karşı uyarı
Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin trafik ışıklarına yazıları takması Trafik ışıklarına yerleştirilen "maske", "tedbir" ve "mesafe" yazıları Araçların trafik ışıklarında beklemeleri Trafik ışıklarındaki yazılar Trafik ışıklarıyla koronavirüse karşı uyarı Elazığ...
27.06.2020 15:52 | Son Güncelleme: 27.06.2020 16:07
Normalleşme sürecinde yeni tip koronavirüse karşı mücadelede maske kullanımının önemini vurgulamak amacıyla trafik lambalarına uyulması gereken kurallar yansıtıldı.
Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, vatandaşların salgına karşı farkındalıklarını artırmak amacıyla trafik lambalarından kırmızı ışığa "Maske", yeşil ışığa "Tedbir" sarı ışığa ise "Mesafe" yazıları yerleştirdi.
Kaynak: AA