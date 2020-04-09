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Trafik istatistikleri açıklandı

Türkiye genelinde 2020 ilk çeyreğinde yaşanan kaza sayısı 90 bin 603 olurken, ölümlü kaza sayısı aynı dönemde 362 oldu.

09.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:40
Trafik istatistikleri açıklandı
Türkiye genelinde 2020 ilk çeyreğinde yaşanan kaza sayısı 90 bin 603 olurken, ölümlü kaza sayısı aynı dönemde 362 oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2020 yılı ilk çeyrek (Ocak-Mart) trafik istatisitk verilerini açıkladı. Buna göre; mart ayında toplam 31 bin 602 kaza yaşanırken ilk çeyrekte toplam kaza sayısı 90 bin 603 oldu. Ölümlü kaza sayısı mart döneminde 132 olurken, ilk çeyrekte toplam ölümlü kaza sayısı 362 oldu. Kazalardaki ölen kişi sayısı mart ayında 53 olurken, ilk çeyrekteki kazalardaki toplam ölen kişi sayısı 93 oldu.

Trafik kazalarına neden olan unsurlar sıralamasında ilk sırada sürücüler yer alırken ilk çeyrekte sürücü kaynaklı kaza sayısı 34 bin 633 oldu. Sürücü kaynaklı kaza sayısı mart ayında ise 11 bin 78 oldu. Kazaya neden olan sürücü kusurları verilerinde ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak ilk sırada yer alırken martta 4 bin 477 kaza 2020 yılı ilk yarısında ise 14 bin 301 kaza oldu.

İstanbul kazada ilk sırada

Trafik kaza ve sonuçlarının illere göre dağılımı sıralamasına bakıldığında; mart ayında toplam 27 bin 41 ölümlü, yaralanmalı veya maddi hasarlı kazanın 3 bin 387 kazası İstanbul'da yaşandı. Ardahan'da ise mart ayında toplam 15 kaza gerçekleşerek en az kaza yaşanan il oldu. İlk çeyrekte ise 90 bin 693 ölümlü, yaralanmalı veya maddi hasarlı kazanın 11 bin 468'i yine İstanbul'da yaşanırken, en az kaza 57 kaza ile Bayburt'ta gerçekleşti.

Uygulanan trafik cezalarının dağılımına bakıldığında mart döneminde kesilen 1 milyon 337 bin 192 cezanın miktarı 549 milyon 830 milyar 469 olurken, ilk çeyrekte 4 milyon 163 bin 145 ceza kesilirken toplam ceza miktarı 1 milyar 673 milyon 344 bin 294 TL olarak gerçekleşti.

Trafikten men edilen araç sayısı ise martta 95 bin 676 olurken, 2020 ilk çeyreğinde toplam sayı 325 bin 155 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Güncel
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