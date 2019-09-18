Haberler » Güncel » Haber

Trafik kavgasında, kavga ettiği sürücüye fişek attı

Rusya'da bir sürücü, trafikte tartıştığı diğer aracın sürücüsünün işaret tabancası saldırısına uğradı.

18.09.2019 17:26Trafik kavgasında, kavga ettiği sürücüye fişek attı
Rusya'da bir sürücü, trafikte tartıştığı diğer aracın sürücüsünün işaret tabancası saldırısına uğradı. Adamın boynundan yaralandığı saldırı anını, aracının yol kamarası kaydetti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da trafik kavgası sırasında şoke edici bir olay yaşandı. Kavga ettiği sürücünün otomobiline doğru yaklaşan adam, sürücünün işaret tabancasıyla attığı fişekle boynundan yaralandı. Görüntülerde, sürücünün, üzerine gelen sürücüye doğru aracının içinden fişek tabancası ile ateş ettiği; fişeğin adamın boynu ile giydiği ceketin arasına girdiği ve yanmayı sürdürdüğü görüldü. O sırada durumu fark eden başka bir araçtaki kadın sürücü ise koşarak adama yardım etmeye çalıştı.

Moskova polisi, fişeği atan 32 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldığını duyurdu. Olay sonrası hastaneye kaldırılan adamın boynunda yanıklar olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü
-----------------------------------
-Adamın kavga ettiği sürücünün otomobiline koşması
-Arka camdan atılan fişek
-Fişeğin adamın boynu ile ceketinin arasına girmesi
-Yardıma koşan diğer kadın sürücü



Moskova, Rusya, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:20 AK Parti Sözcüsü Çelik: "Annelerin ortaya koyduğu yaklaşım, teröre karşı yükselen en güçlü sestir"
19:17 Muğla ukraynalı anneden boşanma aşamasındaki eşinin çocuklarını kaçırdığı iddiası
19:17 Mardin kaçak kazıda roma dönemine ait mozaik bulundu
19:16 AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yargı reformu) Şeffaf ve kapsayıcı yaklaşım, adalet sisteminin...
19:16 Antalya eski eşinin 21 yerinden bıçakladığı kadın yaşadığı dehşeti anlattı
19:15 Ergene Havzası için üçüncü tünel açma makinesi hazır
19:13 ZEKA'dan Manisa'nın geleceğine büyük destek