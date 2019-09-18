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Trafik kavgasında, kavga ettiği sürücüye fişek attı

Trafik kavgasında, kavga ettiği sürücüye fişek attıRusya, (DHA)- Rusya'da bir sürücü, trafikte tartıştığı diğer aracın sürücüsünün işaret tabancası saldırısına uğradı.

18.09.2019 17:40
Trafik kavgasında, kavga ettiği sürücüye fişek attı
Rusya, (DHA)- Rusya'da bir sürücü, trafikte tartıştığı diğer aracın sürücüsünün işaret tabancası saldırısına uğradı. Adamın boynundan yaralandığı saldırı anını, aracının yol kamarası kaydetti.
Rusya'nın başkenti Moskova'da trafik kavgası sırasında şoke edici bir olay yaşandı. Kavga ettiği sürücünün otomobiline doğru yaklaşan adam, sürücünün işaret tabancasıyla attığı fişekle boynundan yaralandı. Görüntülerde, sürücünün, üzerine gelen sürücüye doğru aracının içinden fişek tabancası ile ateş ettiği; fişeğin adamın boynu ile giydiği ceketin arasına girdiği ve yanmayı sürdürdüğü görüldü. O sırada durumu fark eden başka bir araçtaki kadın sürücü ise koşarak adama yardım etmeye çalıştı.
Moskova polisi, fişeği atan 32 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldığını duyurdu. Olay sonrası hastaneye kaldırılan adamın boynunda yanıklar olduğu belirtildi.
Trafik kavgasında, kavga ettiği sürücüye fişek attı

Rusya, kavga, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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