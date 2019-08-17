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Trafik kazaları: 6'sı çocuk 15 yaralı

Karabük'te meydana gelen iki trafik kazasında 6'sı çocuk 15 kişi yaralandı.

17.08.2019 16:23
Trafik kazaları: 6'sı çocuk 15 yaralı
Karabük'te meydana gelen iki trafik kazasında 6'sı çocuk 15 kişi yaralandı.
E.C. (29) yönetimindeki 34 STZ 25 plakalı kamyonet ile B.Y'nin (42) kullandığı 34 PT 6629 plakalı cip, Safranbolu ilçesi Kirkille kavşağında çarpıştı.
Sürücü E.C. ile her iki araçlardaki M.S.C. (11), E.S.C. (9), A.P. (52), F.K. (40), F.D. (60), Ş.N.D. (16), N.D. (45) ve B.D. (15) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Eskipazar'da otomobil devrildi
İstanbul istikametinden Samsun yönüne giden M.H.A. yönetimindeki 34 LE 0492 plakalı otomobil, Eskipazar ilçesine bağlı İsmetpaşa mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücü ve yanındaki Y.A. (3), E.A. (68), H.A. (10), H.A. (38) ve T.A. (78) yaralandı.
Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.
Trafik kazaları: 6'sı çocuk 15 yaralı

Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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