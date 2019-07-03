03.07.2019 13:02
Haberler» Güncel» Haber

Trafik kazaları: 7 yaralı - ANTALYA

Antalya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Antalya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Yılmaz Tanrıkulu yönetimindeki 20 F 8249 kamyonet, Antalya-Kemer yolu Tünektepe mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 TN 250 plakalı karpuz ve kavun yüklü kamyonetle çarpıştı.
Kazada ismi öğrenilemeyen kamyonet sürücüsü yaralandı.
Bu arada karşı şeritten gelen otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan biri hamile 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Sürücülerden Yılmaz Tanrıkulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağ şeritte bir aracın yol kenarında durması nedeniyle daralan yolda durmak zorunda kaldığını, bu sırada arkasından gelen karpuz yüklü kamyonun arkadan çarptığını söyledi.
Tanrıkulu, kendileri kaza ile uğraşırken, karşı şeritteki iki araç sürücüsünün de kazaya bakarken kaza yaptıklarını kaydetti. Trafik kazaları: 7 yaralı - ANTALYA
Kaynak: AA
Güncel

Son Dakika Haberleri
13:24   Başkan Köse muhtarlarla buluştu
13:23   Besni'de ailelere "Çocuk Bakım Elemanı" kursu verilecek
13:22   Epilepsi hastası Mehmet'e, sağlıkçılardan doğum günü sürprizi
13:22   İYİ Parti'den TRT hakkında suç duyurusu
13:22   Van'da kaçak sigara operasyonu
13:22   Manisa'daki trafik kazası
13:22   Bolu'da uyuşturucuyla mücadele