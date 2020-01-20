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Trafik kazaları KGYS kameralarında

Kırıkkale'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

20.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 20.01.2020 11:13
'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.
Farklı tarihlerde meydana gelen kazaların dikkatsizlik ve trafik kurallarına uyulmamasından kaynaklandığı görüldü.
Kayıtlarda, Karakeçili ilçesinde 25 Aralık 2019'da meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kaza da yer alıyor.
Görüntülerde refüje çarpan otomobilin takla atarak şarampole devrildiği görülüyor.
Alparslan Türkeş Bulvarı Etiler Kavşağı'nda meydana gelen kazada ise minibüsün otomobile çarpması yer alıyor.
Trafik kazaları KGYS kameralarında

Kırıkkale, Güncel

Kaynak: AA


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