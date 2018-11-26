Trafik Kazaları Mobese Kameralarına Yansıdı

Sakarya
ve Kocaeli
'de meydana gelen trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca görüntülendi.
Emniyet Genel Müdürlüğünce basın organlarıyla paylaşılan görüntülerde, Sakarya'da bir otomobilin hızla girdiği kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir süre sürüklenerek yol kenarındaki ağaca çarpması yer alıyor.
Kocaeli'deki kayıtlarda ise kavşağa hızla giren otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra trafik ışıklarını devirip takla atması görülüyor.
Kocaeli,Sakarya
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:53