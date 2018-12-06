Trafik Kazaları Mobese Kameralarına Yansıdı

06 Aralık 2018 Perşembe 10:43



06 Aralık 2018 Perşembe 10:43

Sakarya ve Bolu'da meydana gelen trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca görüntülendi.Sakarya'da MOBESE kameralarınca kaydedilen görüntülerde, iki otomobilin hızla girdikleri kavşakta çarpışmaları, bir otomobilin ise ani fren yaparak kazadan son anda kurtulması yer alıyor.Bolu'daki kayıtlarda ise kara yolunda hızlı giden kum yüklü bir kamyonun kavşağa girmeye çalışan kamyonete çarpması, kamyonetin daha sonra savrularak kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması görülüyor. Refüje çıkan kamyonetin lastiğinin çıkması da ayrıca kayıtlara yansıyor.