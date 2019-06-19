19.06.2019 12:26
Haberler» Güncel» Haber

Trafik kazaları, mobese kameralarında

Trafik kazaları, mobese kameralarında

DİYARBAKIR, Elazığ ve Bingöl'de meydana gelen trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı.

DİYARBAKIR, Elazığ ve Bingöl'de meydana gelen trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır, Elazığ ve Bingöl'de mobese kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Kazaların sürücülerin, aşırı hız, hatalı sollama ve dikkatsizliğinden kaynaklandığı görüldü.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi 75 Metrelik yolda, otomobil, arka tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp refüje çarptı. Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki bir kavşakta ise sola dönüş yapmak isteyen TIR, otomobile çarptı. Bir diğer kaza ise Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Ayşenur Zarakolu Caddesi'nde oldu. Kavşakta otomobil ve kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma şiddetiyle kamyonet yan yattı.
Elazığ'da Alparslan Türkeş Bulvarı'nda otomobil, karşı şeride geçmek isteyen hafif ticari araca arkadan çarptı. Olgunlar Mahallesi'nde ise kavşağa kontrolsüz giren motosiklet, karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsünün metrelerce savrulduğu görüldü.
Bingöl'de ise Gündoğdu Kavşağı'ndaki Bingöl - Muş karayoluna Hastane Caddesi'nden kontrolsüz çıkan otomobil, hareket halindeki başka bir otomobille çarpıştı.


- Diyarbakır
Kaynak: DHA
Diyarbakır, Bingöl, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:28 Başkentteki atıl üst geçitler kaldırılıyor
13:28 Bakan Mehmet Cahit Turhan'dan YHT müjdesi
13:27 Dağcıyı arama çalışmalarına ara verildi
13:27 Nizipli Başarılı öğretmen ve öğrenciler ödüllendirildi
13:27 Nizip'te eğitimde başarı ödülleri programı
13:27 "Kur'an kursuna katılan öğrenciler okullarında da başarılı"
13:26 Ceyhan'da eve yıldırım düştü