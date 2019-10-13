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Trafik kazaları MOBESE kameralarında

Sakarya ve Kocaeli'de meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

13.10.2019 15:06
Sakarya ve Kocaeli'de meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Sakarya'da Yazlık kavşağına hızla giren cipin refüjü aşarak yön levhasını devirdiği, kavşak içindeki diğer aracın ise ciple çarpışmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.
Adapazarı-Karasu yolunda meydana gelen kazada ise sol şeritte ilerleyen otomobilin sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasındaki su tahliye kanalına devrilip takla atması ve sürüklenen aracın ön tekerinin kopması kameralara yansıyor.
Kocaeli
Kocaeli'de ise trafik ışıklarına yakın bir noktada iki otomobilin çarpışarak savrulması, Anadolu Otoyolu'nda ise aynı yönde seyreden otomobil ile motosikletin çarpışması, yere düşen motosiklet sürücüsünün kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulması, MOBESE kameralarınca kaydedildi.
Kentte ayrıca hastaneye doğru manevra yapmaya çalışan otomobilin ters yönden gelen diğer otomobil ile çarpışması, yine karşı şeride geçmeye çalışan bir otomobilin başka bir araçla çarpışması da kameralara yansıdı.
Trafik kazaları MOBESE kameralarında

Güncel

Kaynak: AA

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