Haberler » Güncel » Trafik kazaları MOBESE kameralarında - Haber

Trafik kazaları MOBESE kameralarında

Burdur, İstanbul, Hatay ve Muş'ta meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.

21.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:16 Trafik kazaları MOBESE kameralarında
Burdur, İstanbul, Hatay ve Muş'ta meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde MOBESE kameralarının kaydettiği trafik kazalarının görüntülerini paylaşmaya devam ediyor.
MOBESE kameralarına yansıyan görüntülere göre, Burdur'da bir tır, sürücüsünün trafik ışıklarına yaklaşırken hızını azaltmaması sonucu, kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere arkadan çarpıyor.
İstanbul'da "U" dönüşünün yasak olduğu yerden motosikletiyle karşı şeride geçmek isteyen bir sürücüye halk otobüsü arkadan çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü yerde metrelerce sürükleniyor.
Hatay'da, sürücüsü kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil, kavşaktan yola çıkan bir motosiklete yandan çarpıyor.
Muş'ta iki dikkatsiz sürücünün neden olduğu trafik kazasında ise bir kamyon, önüne kattığı bir otomobili yolda metrelerce sürüklüyor.
Görüntülerin sonunda, kazalara neden olan kural ihlallerine işaret edilerek, "Trafik kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi.", "Trafik ışıklarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi.", "Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi." uyarılarına yer verildi.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:46   Şampiyon aşçılar şampiyon öğrenciler yetiştiriyor - Haber
11:42   Aydın'da tıbbi ve aromatik bitki arşivi oluşturuluyor - Haber
11:42   Boğazlıyan Şeker Fabrikası 13.Kampanyası Sona Erdi - Haber
11:42   Mevlana vuslatının 746'ncı yıl dönümünde Gediz'de anıldı - Haber
11:41   Masasının üstüne para bırakıyor, ihtiyacı olan alıp gidiyor - Haber
09:26   Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli lodos uyarısı - Haber
08:16   Son dakika: Diyarbakır'da Sur Belediyesi'ne ilçe kaymakamı kayyum olarak atandı - Haber
00:56   Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Haber
23:54   Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Haber
23:42   Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji krizine neden müdahale etmediklerini açıkladı - Haber
21.12.2019 11:50:35