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Trafik kazaları MOBESE kameralarında

Sakarya ve Bolu'da meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

25.03.2020 21:09 | Son Güncelleme: 25.03.2020 21:11
Sakarya ve Bolu 'da meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Sakarya'da tali yoldan ana caddeye kontrolsüz çıkan bir otomobile başka bir otomobilin hızla çarpması görülüyor.
Kentteki başka noktada meydana gelen bir kazanın görüntüsünde ise yol kenarında park halinde bekleyen bir otomobilin sürücüsünün, kapıyı birden açması sonucu yoldan geçen motosikletin kapıya çarparak devrilmesi ve motosikletteki 2 yolcunun yere düşmesi yer alıyor.
D-650 kara yolundaki kazada da trafiğin yoğun seyrettiği yoldan çıkmak için yavaşlayan tıra, arkadan gelen yolcu otobüsünün çarpma anları kameralara yansıyor.
Bolu'da meydana gelen 2 ayrı kazada ise trafik ışıkları bulunmayan dört yol geçişlerinde otomobillerin çarpışması MOBESE kameralarınca görüntülendi. Trafik kazaları MOBESE kameralarında

Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya, Bolu, Güncel

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Trafik kazaları MOBESE kameralarında

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