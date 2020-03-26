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Trafik kazaları MOBESE kameralarında

Afyonkarahisar'da meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

26.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:50
Trafik kazaları MOBESE kameralarında
Afyonkarahisar'da meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca paylaşılan iki videonun ilkinde, çevre yolunda kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması görülüyor.
Diğer videodaki kaza ise Maliye Kavşağı'nda, sola dönmek isteyen bir otomobilin, sol şeritte devam eden diğer otomobile arkadan çarpması yer alıyor.
Her iki kazada da maddi hasar meydana geliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü, Afyon, Güncel

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