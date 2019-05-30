Trafik kazalarına dev heykelle dikkat çekildi

Farkındalık oluşturmak adına kaza geçirmiş trafik levhalarından oluşan heykelin açılışı, Beylikdüzü Atatürk Kültür Ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Beylikdüzü Belediyesi, Evolog Lojistik'i "Hayatı Görünür Kıl" sosyal sorumluluk projesi kapsamında, heykel sanatçısı Ayla Turan'ın hayata geçirdiği 3,5 m. boyundaki kaza geçirmiş trafik levhalarından oluşan heykelin açılışına Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliği yaptı. Kör nokta nedeni ile meydana gelen trafik kazalarında farkındalık yaratmayı amaçlayan proje kapsamında hayata geçirilen eser BAKSM'de ziyaretçilerini bekliyor.

Akülker: Farkındalığa katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz

Beylikdüzü Belediyesi 2.Başkan vekili Müslüm Akülker, açılışta yaptığı konuşmada "Trafik kazaları nedeniyle her yıl ne yazık ki binlerce insanımız yaşamını yitiriyor. TUİK verilerine göre ülkemizde her yıl 1 milyonun üzerinde trafik kazası meydana geliyor. Ve bu kazalarda ciddi sayıda yaralanmalar, hayatını kaybedenler oluyor. Kör nokta nedeniyle meydana gelen trafik kazalarına dikkat çekmek için hayata geçirilen bu sosyal sorumluluk projesini ben çok anlamlı buluyorum. Bu projeyi hayata geçiren Evolog Lojistik'e, kıymetli heykel sanatçımız Ayla Turan'a ve katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hayatı Görünür Kıl projesiyle bilinçlenmeyi amaçladık"

Evolog Lojistik Finans Müdürü Narod Döşemeciyan ise, "Ağır vasıtaların kör noktalarından kaynaklı kazalara dikkat çekmek adına 2 yıldır 'Hayatı Görünür Kıl' isimli sosyal sorumluluk projesini yürütüyoruz. Bu sene de bir ilk olarak değerli heykel sanatçımız Ayla Turan vasıtasıyla bu heykeli halkımızla buluşturarak herkesin bu konuda bilinçlenmesini amaçladık" diyerek Beylikdüzü Belediyesi'ne desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Bültenler