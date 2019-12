Trafik kazalarında can kaybı azaldı

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti, trafik kazalarında can kaybı oranında yıldan yıla azalma olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da bir otelde, "Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı" çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesi, kazaların azaltılmasına yönelik yeni denetim stratejilerinin geliştirilebilmesi, trafikle ilgili sorunların incelenerek uygulayıcı personelin çözüme yönelik görüş ve önerilerinin alınması amacıyla bölge değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, açılış konuşmasında, eğitim ve denetim çalışmaları sayesinde trafik kazalarında azalma olduğunu söyledi.

Trafik kazalarında binlerce kişinin öldüğünü, yaralandığını ya da engelli kaldığını aktaran Güzeloğlu, bunun önlenmesi için başlatılan ve çocukların bilgilendirmesini öngören projelerin büyük önem taşıdığını belirtti.

Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak bugün çocuklar için oluşturdukları trafik eğitim parkının açılışını yapacaklarını kaydetti.

"Dünyada yılda 1 milyon 200 bin kişi hayatını kaybediyor"

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti ise toplantıya 26 ildeki ilgili kurum temsilcilerinin katıldığını belirtti.

Trafik probleminin aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütünce, "halk sağlığı problemi" olarak nitelendirildiğini dile getiren Serdengeçti, dünyada yılda 1 milyon 200 bin kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini, milyonlarca kişinin yaralandığını veya engelli kaldığını ifade etti.

Serdengeçti, bu nedenle trafik kazalarının uluslararası düzeyde çözülmesi gereken bir problem olarak görüldüğünü kaydederek, Birleşmiş Milletler'in 2017 yılında trafik kazalarında can ve mal kayıplarını yüzde 50 azaltma hedefini koyan deklarasyon yayımladığını anımsattı.

Türkiye'de, ulaşımda yüzde 90 oranında kara yolu kullanıldığına işaret eden Serdengeçti, son yıllarda bölünmüş yol ve oto yolların yapıldığını aktardı.

"Denetimlerimizi artıracağız"

Serdengeçti, gelişmiş ülkelerde trafik kazalarına bağlı ölüm oranının düşük, geri kalmış ülkelerde ise yüksek olduğuna işaret ederek, "Etkin denetimlerin kazaları yüzde 25-35 oranında azaltma durumu oluyor. Bu nedenle denetimlerimizi artıracağız. Kurumsal kapasitemizi geliştirip, insan kaynağımızın niceliğini ve niteliğini artıracağız. Bu doğrultuda büyük çaba gösteriliyor. Trafik branşına 5 bin 800 personel istihdam edildi, eğitimlerine büyük önem verildi." diye konuştu.

Yüzde 5'e ulaşma hedefi

Türkiye'de trafiğe çıkan araç ve sürücüsü sayısının hızla yükseldiğini dile getiren Serdengeçti, 2010 yılında 15 milyon olan motorlu araç sayısının bu yıl 23 milyona yükseldiğini ifade etti.

Serdengeçti, "Buna rağmen nüfus başına düşen can kaybı 2015 yılında yüzde 10 civarındayken 2017 yılında 9,1'e, 2018'de 8,1'e bugün ise yüzde 6,5'e indi. AB'ye baktığımız zaman ortalama yüzde 5. Bu seviye ulaşmamız lazım." şeklinde konuştu.

