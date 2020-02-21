Haberler » Güncel » Trafik kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi - Haber

Trafik kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi

Batman'da trafik kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi.

21.02.2020 17:58 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:59
'da trafik kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi.
Vali Hulusi Şahin, Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, genelinde 81 ilde farkındalık oluşturmak amacıyla kara yollarındaki güvenlik tedbirleriyle ilgili önemli bir toplantıda bir araya geldiklerini belirtti.
Kazalar olmadan trafik hizmetlerini sağlamayı esas edindiklerini kaydeden Şahin, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin sağlıklı bir hizmet sunmaları konusundaki çalışmaları masaya yatıracaklarını bildirdi.
Tüm paydaşlarla daha güvenilir yolcu taşımacılığını nasıl yapabileceğini değerlendireceklerini ifade eden Şahin, "Telafisi olmayan büyük kazalar geçmişte yaşandı. Çok sayıda vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik. Canımız yandı. Bunların yaşanmasını istemiyoruz. Dolayısıyla yolcu taşımacılığı bizim çok hassas ve üzerinde durmamız gereken bir konudur." dedi.
Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Milli Eğitim İl Müdürü Mahmut Kurtaran, Batman Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Raşit Yaşar ve otobüs firma yetkilileri katıldı.
Trafik kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi

Türkiye, Batman, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 18:55:51