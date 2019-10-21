Haberler » Güncel » Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'in Araban ilçesinde arızalanan arabasını kontrol için aracından inen sürücü, başka bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

21.10.2019 12:37
Gaziantep'in Araban ilçesinde arızalanan arabasını kontrol için aracından inen sürücü, başka bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Hasan Avcı idaresindeki 27 P 8717 plakalı otomobil, Gaziantep- Adıyaman kara yolunda seyir halindeyken Dağdancık mevkisinde arızalandı.
Yol kenarına park ettiği arabasından kontrol için inen Avcı ve aracına, Emrullah B. idaresindeki 02 AAJ 616 plakalı otomobil çarptı. Kazada Avcı olay yerinde hayatını kaybetti, Emrullah B. de yaralandı.
Yaralanan Emrullah B. ambulansla Araban Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep, Adıyaman, Araban, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:30 Bakan Soylu: "Göç hadisesi dünyadaki yönsüzlüğün neticesidir"
13:30 Kars'ta kaçak kazı yapan 4 kişiye suçüstü
13:30 Sarıkamış'ta öğrencilere "Afete Hazır Türkiye" eğitimi
13:30 Çocuğun evde çakmakla oyunu kötü bitti
13:30 AK Parti Çorum ve Sinop koordinatörü milletvekili Kendirli oldu
13:30 Kırıkkale emine bulut cinayetinde 4 polise soruşturma talebi
13:30 Mutabakata rağmen terör örgütü taciz ve tahrik ediyor
21.10.2019 13:31:36