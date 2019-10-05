Haberler » Güncel » Haber

Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - ZONGULDAK

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

05.10.2019 16:49
Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Ankara-Zonguldak yolu Yeni Sanayi Sitesi karşısında, Burak Zengin'in (25) kullandığı 06 FVN 03 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobilde bulunan Berkay Dökmeci'nin (17) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan otomobil sürücüsü Burak Zengin'in ise Çaycuma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.
Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - ZONGULDAK

Zonguldak, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:43 Otomobiline çarpan motosikletliyi tabancayla öldürdü
00:40 İsrail, Körfez ülkeleriyle saldırmazlık anlaşması imzalamayı planlıyor iddiası
00:38 ABD'den "Kuzey Kore'nin açıklamaları görüşmenin ruhunu yansıtmıyor" açıklaması
00:31 Beyoğlu'nda bıçaklı yaralama
00:25 Mevlitte dağıtılan yemekten 32 kişi zehirlendi
00:25 Tem bağlantı yolu'nda devrilen kamyonette 3 kişi ölümden döndü
00:24 Arkadaşını boğazından bıçaklayıp kaçtı