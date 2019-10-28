Haberler » Güncel » Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilin kaldırıma çarpıp takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

28.10.2019 16:42
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilin kaldırıma çarpıp takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Doğan Erdoğan yönetimindeki 01 NV 094 plakalı otomobil, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki Asri Mezarlık yakınında kaldırıma çarptıktan sonra takla attı.
Kazada, sürücü ile eşi Çilem ve oğlu Hasan Erdoğan (15) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
Durumu ağır olan Hasan Erdoğan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Yaralı anne ve babanın tedavisi ise sürüyor.
Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Yüreğir, Adana, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:31 Cumhuriyet altını'nın 94 yıllık serüveni
18:30 Polis memuru, meslektaş eşini ve kayınvalidesini öldürdü
18:28 Teröristlere ait 5 bölümlü sığınak imha edildi
18:26 Arkadaşını bıçaklayıp, başında sigara içerek polisi bekledi
18:22 Zatürre nedeniyle geldiği hastanede, kalbinin sağda olduğu ortaya çıktı
18:20 Kalın: "Sanat, müzik bir hobi değildir, asli bir iştir"
18:20 Yozgat'ta öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 26 yaralı
28.10.2019 18:32:02