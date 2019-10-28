Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Adana
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ilçesinde otomobilin kaldırıma çarpıp takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Doğan Erdoğan yönetimindeki 01 NV 094 plakalı otomobil, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki Asri Mezarlık yakınında kaldırıma çarptıktan sonra takla attı.
Kazada, sürücü ile eşi Çilem ve oğlu Hasan Erdoğan (15) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
Durumu ağır olan Hasan Erdoğan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Yaralı anne ve babanın tedavisi ise sürüyor.