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Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Manisa'da üç aracın karıştığı trafik kazasında kadın sürücü öldü, 12 yaşındaki oğlu ve bir kişi yaralandı.

04.05.2020 22:28 | Son Güncelleme: 04.05.2020 22:30
Manisa'da üç aracın karıştığı trafik kazasında kadın sürücü öldü, 12 yaşındaki oğlu ve bir kişi yaralandı.
Mehmet E'nin (42) kullandığı 45 L 5036 plakalı yem yüklü tanker, Soma-Savaştepe kara yolu Sevişler Mahallesi yakınlarında tali yoldan çıkan Ali O. (53) idaresindeki 20 AFD 55 plakalı otomobille ve karşı yönden gelen Gülay Şahin (37) yönetimindeki 45 ACH 989 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler Ali O. ve Gülay Şahin ile 12 yaşındaki oğlu Mehmet Yiğit yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Hafif ticari araçta sıkışan sürücü Gülay Şahin, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Soma Devlet Hastanesine hastanesine kaldırılan yaralılardan Gülay Şahin müdahaleye rağmen kurtarılamadı, oğlu Mehmet Yiğit ile otomobil sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma, tanker şoförü Mehmet E'yi ifade işlemleri için karakola götürdü. Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Manisa, Gülay, Güncel, Haber

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