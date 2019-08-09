Trafik kazası: 1 ölü

Çankırı
'da, motosikletin devrilmesi sonucu halk otobüsünün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kamil Nabioğlu'nun kullandığı 18 AAD 931 plakalı motosiklet, Çankırı- Kastamonu
kara yolu Işıklı Kavşak mevkisinde, halk otobüsü ile bir otomobilin arasından geçmek isterken devrildi.
Motosiklet sürücüsünün arkasında oturan Satılmış Nabioğlu (11), otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi.
Kaza nedeniyle Kastamonu-Çankırı kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.
Otobüs sürücüsü S.K. gözaltına alındı.