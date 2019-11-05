D-300 kara yoluJandarma ekiplerinin kaza yerinde inceleme yapmasıKaza yapan otomobilEkiplerin yolu temizlemesi İtfaiye
ekiplerinin sıkışan kapıyı açmasıHayatını kaybeden kişinin cesedinin tabuta konulması ve cenaze aracına taşınmasıKaza yapan otomobilin çekiciye yüklenmesi
Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralıMehmet Fatih Karadaş (39) yönetimindeki 34 RD 1755 plakalı otomobil, D-300 kara yolunun çınar rampası mevkisinde, aynı yönde giden Ünal Temel'in kullandığı 06 BCR 645 plakalı kargo kamyonuna arkadan çarptı.
Kazada, Karadaş ile yanında bulunan Murat Fillik otomobilde sıkıştı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Karadaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Fillik'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.