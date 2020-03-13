Trafik kazası: 1 ölü
Kaza yapan araçtan görüntüler Emniyet güçlerinin kaza yerinde incelemeleri Açılan trafikten görüntüler Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü.
13.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:21
Kaza yapan araçtan görüntülerEmniyet güçlerinin kaza yerinde incelemeleriAçılan trafikten görüntüler Eskişehir 'de trafik kazası: 1 ölü
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Trafik kazası: 1 ölü
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