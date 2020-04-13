Trafik kazası: 1 ölü
Eskişehir'de takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
13.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:53
Alınan bilgiye göre, Kadir Toprak'ın idaresindeki 26 EG 115 plakalı otomobil, Gençlik Bulvarı Çağlayan yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerini aradı.
Sürücü Toprak, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.
Toprak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA