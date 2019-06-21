21.06.2019 17:14
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Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Uşak 'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Banaz ilçesinden Uşak istikametine giden Ahmet Akçay idaresindeki 34 LE 5869 plakalı otomobil, Göğem Kavşağı yakınlarında önünde ilerleyen Hasan Eyüp Dalmış'ın (22) kullandığı 64 LF 632 plakalı otomobile sollama sırasında çarptı.
Kazada, Zekiya Akçay (59) olay yerinde hayatını kaybetti, her iki otomobilin sürücüsü ile Şükran Sarı (45) yaralandı.
Ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Kaynak: AA
Banaz , Akçay , Uşak , Güncel

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